С началом нового года в Москве на 3% подорожает проезд на общественном транспорте

Начиная с 1 февраля 2020 года стоимость проезда на столичном общественном транспорте возрастет на 3%, передает "Интерфакс", ссылаясь на соответствующее заявление пресс-службы мэра города.

"В среднем по году повышение составит три процента, что ниже прогнозируемого уровня инфляции в 3,7%. Соответствующее решение принято на заседании президиума городского правительства во главе с мэром Сергеем Собяниным", - уточнили в пресс-службе.

Цена за одну поездку в метро, МЦК, МЦД по карте "Тройка" будет составлять 40 рублей вместо 38.

Проезд внутри Москвы на пригородном железнодорожном транспорте будет стоить 37 рублей вместо 36, проезд одной зоны за пределами столицы - 24 рубля вместо 23 рублей.

Единственное, что останется неизменным с цене, это стоимость безлимитных проездных билетов на все виды транспорта.

Добавим, в Северной столице тоже ожидается повышение стоимости проезда как в метро, так и на общественном транспорте. Правда, на 10 рублей сразу.