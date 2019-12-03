За "эффективную" работу Беглова Петербургу выделили грант в размере 1,5 млрд рублей

Петербург стал одним из 50 российских регионов, в котором в 2018 году работа губернатора превзошла ожидания: согласно рейтингу об эффективности глав субъектов РФ, город на Неве занимает одну из лидирующих позиций, в связи с чем ему положен государственный грант в размере 1,5 млрд рублей.

Так решило правительство, которое собирается поощрить всех плодотворных управленцев суммой в размере 50 млрд рублей, которые будут распределены практически равноправно.

В свою очередь ближайшему соседу Петербурга - Ленобласти - полагается 1,4 млрд рублей.

В постановлении правительства отмечены критерии, по которым отбирались регионы с лучшими руководителями. Это - уровень бедности и зарплат в регионе, количество занятых в малом и среднем бизнесе, уровень образования жителей, естественный прирост населения и другие.

Впрочем, однако, в документе не указано, какую роль во всём перечисленном играли губернаторы.