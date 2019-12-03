Столичной газете "Вечерняя Москва" может достаться рекордная субсидия в размере 1,8 млрд рублей

Столичная мэрия решила выделить 1,8 млрд рублей субсидии газете "Вечерняя Москва", которая тиражируется на бесплатной основе, пишут "Открытые медиа".

Если в 2020 году она всё же получит обозначенную сумму, это будет вдвое больше, чем за год заработал издатель "Ведомостей".

На конкурс на получение субсидии заявки от СМИ принимаются до 6 декабря, и уже 19-го числа объявят победителя. Как говорится в пояснительной документации, деньги из бюджета города выделяются на "производство социально ориентированной печатной продукции, обеспечивающей информирование населения о социальной, политической, экономической жизни Москвы".

Единственным СМИ, которое всегда - начиная с 2011 года - получало субсидию, была газета "Вечерняя Москва". При этом размер поддержки никогда не превышал миллиарда рублей.