На Врански составили административный протокол из-за непроведения митинга

Управление МВД по Калининскому району составило на лидера «Красивого Петербурга» Красимира Врански протокол об административном правонарушении по статье 20.2.3 КоАП – не информирование органов власти об отмене митинга. Об этом общественник сообщил ЗАКС.Ру 3 декабря.

По словам Врански, он подавал заявление на проведение митинга 10 сентября по теме выборов. Из-за большой занятости в штабе «Наблюдателей Петербурга» активист решил провести митинг через неделю.

- Так как мы были заняты не только в день выборов, а еще неделю после. Оргкомитетом было принято решение, что мы проведем митинг чуть позже – через неделю. Соответственно, мы этот митинг отменили. Устное заявление было подано за три или четыре дня. Я созвонился с сотрудниками комитета и сказал: «Митинга не будет, так что не переживайте, бумагу я вам принесу». 8 сентября были выборы, 9-го я не принес, потому что я до шести или до семи утра был в штабе «Наблюдателей Петербурга». Когда смогли наши ребята поднести им заявление, тогда и смогли, - сообщил Врански.

Согласно протоколу об административном правонарушении, активист подал заявление об отказе проводить митинг менее чем за день до планируемой акции. Протокол полиция составила 18 ноября без присутствия Врански, заявил активист. Он уточнил, что его никак об этом не уведомляли.

Правоохранительные органы направили дело в Калининский районный суд. Из карточки дела следует, что его передали по подведомственности. Врански добавил, что ему из суда пока никаких бумаг не поступало. При нарушении по ст.20.2.3 КоАП физическое лицо может получить штраф 5-20 тысяч рублей.

Активист считает, что административное дело на него завели из-за другого митинга – против повышения стоимости проезда на общественном транспорте. Заявление на проведение этой акции Врански планировал подать 18 ноября – об этом писали во всех социальных сетях, отметил лидер «Красивого Петербурга».

- Почему-то они вспомнили об этом после истечения срока давности, то есть два с чем-то месяца прошло. Я связываю это с проведением митинга против повышения тарифов на транспорт. Это просто по-другому не может быть. Я в совпадения не верю, чтобы забыли про тот митинг, а тут внезапно в день, когда мы должны были подаваться, они решили на меня какой-то протокол составить, - уверен активист.

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