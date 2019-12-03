На выборы в ЗакС в 2021 году "яблочников" поведет Борис Вишневский

Список кандидатов от "Яблока", которые соберутся принять участие в выборах в ЗакС в 2021 году, возглавит депутат Борис Вишневский. Такое решение было принято на конференции регионального отделения партии, которая прошла накануне.

В коллективном заявлении "яблочники" в очередной раз с осуждением вспомнили о травле Вишневского СМИ, входящими в медиахолдинг "Патриот" Евгения Пригожина, не забыв упомянуть, какую роль в этом беспрецедентном преследовании может играть действующий губернатор города.

"Приход в Санкт-Петербург в качестве губернатора Александра Беглова привел петербургскую политическую жизнь к фактическому уничтожению границы между законным и незаконным, честным и бесчестным, порядочным и недостойным", - цитирует "Фонтанка" заявление реготделения партии.

Утвердят список баллотирующихся в ЗакС непосредственно на предвыборной конференции "Яблока". В последний раз, в 2016 году, от партии прошли двое выдвиженцев - Вишневский и Михаил Амосов. Последний недавно сообщил, что вряд ли пойдет от нее на выборы, и вряд ли политорганизация даст на это добро. Вишневский в свою очередь не исключил, что попытает счастья и на выборах в Госдуму.

Кроме того, на конференции было решено, что петербургским отделением партии продолжит руководить Екатерина Кузнецова.

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