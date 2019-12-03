СМИ: Режим "открытого неба" в Пулково ведут с 1 января в тестовом режиме

Тестовый режим «открытого неба» в Пулково введут с 1 января 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Воспользоваться этим смогут 30 стран, в числе которых – Ирландия, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Швеция, Португалия и многие другие. Еще несколько стран из «второй группы» смогут летать в Пулково с некоторыми ограничениями по пунктам вылета и прилета. Так, для Австрии будут разрешены полеты в города, кроме Вены, Великобритании – кроме Лондона, Германии – кроме Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Мюнхена, Франция – кроме Ниццы и Парижа и так далее.

Тестовый режим «открытого неба» будет действовать на протяжении пяти лет. Перечень стран подготовлен совместно Ростуризмом, ФАС, управлением Ленобласти по транспорту, Смольным, российскими авиакомпаниями и оператором Пулково «Воздушными воротами северной столицы». При определении перечня оценивались потенциальный рынок въездного туризма и нанесение потенциальными конкурентами ущерба российским авиакомпаниям.

Пулково попросил правительство России установить для аэропорта режим открытого неба, и после этого заявки на полеты из Петербурга подали ведущие лоукостеры Европы - Ryanair, EasyJet и WizzAir. Пока иностранные авиалинии могут летать в Россию только из стран своей регистрации. Это считается главной причиной, почему европейские лоукостеры не выходят на российский рынок.