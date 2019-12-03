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3 декабря, 18:52

В Петербурге запланирован митинг «Мужчины за закон о домашнем насилии»

фото ЗакС политика В Петербурге запланирован митинг «Мужчины за закон о домашнем насилии»

Акция мужчин, солидарных с необходимостью принятия федерального закона о профилактике домашнего насилия, планируется в Петербурге 21 декабря. Страница митинга появилась в Facebook в ночь на 3 декабря.

«Почему мы говорим про мужчин? Противники закона о домашнем насилии часто заявляют, что данная законодательная инициатива направлена против мужчин, и что мужчинам незачем его поддерживать. Мы не согласны с этим и не хотим, чтобы за нас говорили. Мы считаем, что этот законопроект — шаг в правильном направлении, и хотим, чтобы наше мнение тоже учитывалось. И мы приглашаем мужчин, поддерживающих эту инициативу, присоединиться к нам и публично выразить свою позицию», - говорится в первом опубликованном сообщении.

Ожидается, что акция пройдет в гайд-парке на площади Ленина. На странице говорится, что уведомление о проведении мероприятия в Смольный пока еще не подано.

Напомним, 29 ноября на сайте Совета Федерации был опубликован текст проекта закона о профилактике домашнего насилия, который в течение длительного времени готовила группа депутатов, сенаторов и экспертов. По словам авторов законопроекта, в опубликованную версию были включены существенные изменения, в частности из текста убрали определения понятий о насилии, что дало повод противникам инициативы критиковать ее за расплывчатость формулировок.

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