Из ТРЦ "Гранд-каньона" вывели посетителей и "почетных гномов"

Торгово-развлекательный центр «Гранд Каньон» эвакуируют, передает «Фонтанка.ру».

Предположительно, сотрудники комплекса получили сообщения о якобы заложенной бомбе. По той же причине работу прервали Горсуд и районные суды Петербурга. В момент эвакуации в «КидБург» в ТРЦ проходила церемония присвоения звания почетных гномов Петербурга известным людям, в том числе музыканту Борису Гребенщикову.

Пресс-служба городских судов опубликовала сообщение злоумышенников. В нем говорилось о якобы заложенной взрывчатке в почти полусотне торговых центров. «Гранд-каньон» был в этом списке.

Отправители также угрожали, что над московским Кремлем пролетят «начиненные взрывчаткой дроны-комикадзе» (орфография сохранена – ЗАКС.Ру). Упоминалась фамилия предпринимателя Константина Малофеева. Ранее «минеры» требовали 120 биткоинов и считали Малофеева причастным к пропаже криптовалюты с биржи WEX.