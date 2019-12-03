Депутаты ЗакСа Ленобласти увеличили себе зарплату

Депутаты Заксобрания Ленобласти утвердили новую смету на 2020 год, согласно которой в среднем они будут получать зарплату в 208 тысяч рублей, передает «Росбалт».

Решение было принято на заседании областного парламента 3 декабря. Смету приняли отдельным голосованием.

Теперь 28 парламентариев, имеющих право на зарплату, получат в среднем по 208 тысяч рублей – на 8 тысяч больше, чем в нынешнем году. Траты на зарплату депутатов составят 70 млн рублей. Также в смете указана зарплата спикера областного ЗакСа. В год она составляет 3,45 млн рублей, а в месяц - 288 тысяч.