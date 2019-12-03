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3 декабря, 20:23

Журнал DOXA исключили из числа студенческих организаций ВШЭ

фото ЗакС политика Журнал DOXA исключили из числа студенческих организаций ВШЭ

Совет фонда поддержки студинициатив Высшей школы экономики исключил студенческий журнал DOXA из числа студорганизаций, передает «МБХ медиа» со ссылкой на главу фонда, советника ректору вуза Олега Солодухина.

По словам Солодухина, DOXA нарушила правила поддержки студенческих организаций, нанеся репутационный ущерб ВШЭ. Советник ректора назвал «недопустимым, нарушением любых правил приличия» то, что журнал писал «что-то о других вузах».

«Когда они выносят свои суждения, эти суждения должны соответствовать ценностям ВШЭ: академически беспристрастны, обоснованы. Текст о [ректоре РГСУ Наталье] Починок не соответствовал требованиям, которые требуется во ВШЭ, в том числе принципам доказательного исследования», - сказал Солодухин.

Из-за исключения DOXA лишится ресурсной поддержки ВШЭ, пояснил редактор журнала Армен Араманян. Издание не сможет бронировать аудитории, претендова на финансирование, пользоваться техникой и так далее.

DOXA сообщала, что голосование инициирована по обращению ректора РГСУ Натальи Починок. В журнале считают, что она пожаловалась на публикацию о ее биографии на посту ректора.

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