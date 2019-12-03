Кен планирует отменить итоги выборов в МО "Светлановское" через суд

Экс-кандидат в депутаты МО «Светлановское» Даниил Кен 3 декабря подал иск с требованием отменить итоги выборов в 27-м избирательном округе муниципалитета.

Самовыдвиженца Кена дважды снимали с выборов через суд. Первый раз ИКМО обвинила кандидата в агитации через старые посты в соцсетях и использовании логотипа "Единой России" без разрешения партии. Районный суд встал на сторону ИКМО, но Кену удалось вернуть регистрацию в качестве кандидата в Горсуде. Затем 30 августа районный суд вновь отменил регистрацию самовыдвиженца из-за постов о "черной" агитации и судье. Даниил Кен подал апелляционную жалобу в Горсуд, соответственно, решение предыдущей инстанции не могло вступить в силу до дальнейшего рассмотрения дела.

Несмотря на это, 6 сентября в УИКи "Светлановского" поступило решение ИКМО, в котором от членов комиссий требовали вычеркнуть Кена из бюллетеней. В документе это обосновывалось якобы вступившим 5 сентября в силу решением Выборгского районного суда. Как сообщил в Facebook Даниил Кен, на самом деле решение вступило в сило лишь 1 октября. Это подтверждается и информацией в карточке дела на сайте суда.

"Поскольку вычеркнуть кандидата можно только в случае отмены его регистрации вступившим в силу решением суда, а такого решения суда не было, то избирательная комиссия его просто придумала", - предположил Кен в соцсети. По мнению экс-кандидата, это может являться веским основанием для отмены выборов в округе его выдвижения.

Дата заседания по иску Даниила Кена к ИКМО "Светлановское" пока не назначена.

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