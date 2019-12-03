18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

3 декабря, 20:57

Москалькова назвала законопроект о домашнем насилии ответом на запрос общества

фото ЗакС политика Москалькова назвала законопроект о домашнем насилии ответом на запрос общества

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала законопроект о профилактике домашнего насилия ответом на запрос общества, передает ТАСС.

«Чрезвычайно важно то, что парламент вышел на открытое, прозрачное обсуждение законопроекта. То, что Совет Федерации на своем сайте разместил для всеобщего обозрения, изучения и обсуждения этот законопроект - очень важный шаг диалога между властью и обществом. Сам законопроект - это ответ на запрос общества», - сказала Москалькова.

Она отметила, что закон не имеет «никакого отношения к ювенальной юстиции» и «тем принципам, которые отходили бы от семейных ценностей и тех традиций, на которых складывалась российская история».  Москалькова сообщила, что не раз получала обращения о ситуациях, когда один человек применял грубость и насилие к другим членам семьи. Она подчеркнула, что в связи с этим было нужно изучить международную практику борьбы с домашним насилием и «найти баланс между тем, чтобы сохранить семью от вмешательства государства и в то же время найти механизмы влияния на то, чтобы защитить слабого, который хочет этой защиты со стороны государства». Омбудсмен признала, что государство сегодня в случае домашнего насилия не может принять никаких мер воздействия на агрессора.

Законопроект о домашнем насилии опубликовал Совет Федерации 29 ноября. Опубликованный вариант вызвал критику и противников, и сторонников. Один из соавторов проекта, секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова, заявила, что документ переработан под давлением традиционалистов. 2 декабря в Петербурге прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил об опасности введения ювенальной юстиции через этот закон. По его мнению, главная цель последней – «изымать детей из семей», отдавая их, в том числе, «в однополые семьи за рубежом». Депутат ЗакСа от «Справедливой России» Надежда Тихонова, комментируя эти слова, напротив, поддержала законопроект, сказав, что Миронов мог его неверно истолковать.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
3 декабря, 21:09 Муниципал: Экс-кандидаты в мундепы МО «Сампсониевское» организовали альтернативный совет

3 декабря, 20:57 Москалькова назвала законопроект о домашнем насилии ответом на запрос общества

3 декабря, 20:23 Журнал DOXA исключили из числа студенческих организаций ВШЭ

3 декабря, 20:16 Муниципал: Кен планирует отменить итоги выборов в МО "Светлановское" через суд

3 декабря, 19:57 Депутаты ЗакСа Ленобласти увеличили себе зарплату

3 декабря, 19:29 Из ТРЦ "Гранд-каньона" вывели посетителей и "почетных гномов"

3 декабря, 18:52 В Петербурге запланирован митинг «Мужчины за закон о домашнем насилии»

3 декабря, 18:51 СМИ: Режим "открытого неба" в Пулково ведут с 1 января в тестовом режиме

3 декабря, 18:47 На выборы в ЗакС в 2021 году "яблочников" поведет Борис Вишневский

3 декабря, 18:33 Муниципал: Суд отказался отменять итоги выборов в МО № 72 по иску коммуниста Савченко

3 декабря, 18:29 Путин подписал закон о бюджете России на 2020 год

3 декабря, 18:28 На Врански составили административный протокол из-за непроведения митинга

3 декабря, 18:06 Столичной газете "Вечерняя Москва" может достаться рекордная субсидия в размере 1,8 млрд рублей

3 декабря, 17:53 Мещанский суд Москвы эвакуировали во время рассмотрения "московского дела" и "Седьмой студии"

3 декабря, 17:36 За "эффективную" работу Беглова Петербургу выделили грант в размере 1,5 млрд рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru