Москалькова назвала законопроект о домашнем насилии ответом на запрос общества

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала законопроект о профилактике домашнего насилия ответом на запрос общества, передает ТАСС.

«Чрезвычайно важно то, что парламент вышел на открытое, прозрачное обсуждение законопроекта. То, что Совет Федерации на своем сайте разместил для всеобщего обозрения, изучения и обсуждения этот законопроект - очень важный шаг диалога между властью и обществом. Сам законопроект - это ответ на запрос общества», - сказала Москалькова.

Она отметила, что закон не имеет «никакого отношения к ювенальной юстиции» и «тем принципам, которые отходили бы от семейных ценностей и тех традиций, на которых складывалась российская история». Москалькова сообщила, что не раз получала обращения о ситуациях, когда один человек применял грубость и насилие к другим членам семьи. Она подчеркнула, что в связи с этим было нужно изучить международную практику борьбы с домашним насилием и «найти баланс между тем, чтобы сохранить семью от вмешательства государства и в то же время найти механизмы влияния на то, чтобы защитить слабого, который хочет этой защиты со стороны государства». Омбудсмен признала, что государство сегодня в случае домашнего насилия не может принять никаких мер воздействия на агрессора.

Законопроект о домашнем насилии опубликовал Совет Федерации 29 ноября. Опубликованный вариант вызвал критику и противников, и сторонников. Один из соавторов проекта, секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова, заявила, что документ переработан под давлением традиционалистов. 2 декабря в Петербурге прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил об опасности введения ювенальной юстиции через этот закон. По его мнению, главная цель последней – «изымать детей из семей», отдавая их, в том числе, «в однополые семьи за рубежом». Депутат ЗакСа от «Справедливой России» Надежда Тихонова, комментируя эти слова, напротив, поддержала законопроект, сказав, что Миронов мог его неверно истолковать.

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