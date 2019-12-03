Экс-кандидаты в мундепы МО «Сампсониевское» организовали альтернативный совет

Не прошедшие в совет депутатов МО «Сампсониевское» кандидаты создали свой общественный совет. Первая встреча прошла 3 декабря, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Организаторами совета выступили Ольга Виноградова и Наталья Баринова. Последняя заявила, что общественный совет будет контролировать работу мундепов округа. В частности, вопросы у экс-кандидатов возникли к бюджету МО. Денег тратится много, но в округе практически ничего на них не делается, считает Баринова. По её словам, администрация тратит средства нецелесообразно. Со ссылкой на госзакупки она рассказала, что для благоустройства территории у библиотеки якобы закупили 230 самосвалов земли на 5 млн рублей. Однако для маленького участка у библиотеки - это слишком много. Столько земли туда не привозили, считает Баринова.

На заседании общественного совета собравшиеся решили, что будут следить за принятием бюджета на 2020 год и его реализацией. Жители договорились составить обращение в МО с требованием уведомить их о проведении общественных слушаний по бюджету и опубликовать окончательный вариант документа на сайте - документ составит Виноградова. Также общественники намерены обязать депутатов провести общественные слушания по бюджету в 19:00 часов буднего дня в большом зале, который сможет вместить всех желающих.

София Саттарова

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