В Сестрорецке отреставрируют памятник деревянного зодчества - Дачу Важевской

Памятник деревянного зодчества "Дача Важевской Е.Ф." будет отреставрирован, информирует "Петербургский дневник". Дом находится в Сестрорецке на улице Андреева.

"За счёт средств районной администрации на доме проводятся противоаварийные работы. Устанавливаются сваи, чтобы можно было укрыть здание в тепляке и продолжить работы в любую погоду. Стоимость этих работ - около 6 млн рублей. При этом вопрос финансирования дальнейшей реставрации постройки сейчас обсуждается в правительстве города", - поведал о деталях процесса председатель КГИОП Сергей Макаров.

На данный момент дача входит в территорию школы-интерната "Олимпийский резерв".

Здание некогда принадлежало жене действительного статского советника, инженера путей сообщения Е.Ф. Важевского. Краеведы не исключают, что к созданию внешнего и внутреннего убранства мог приложить руку художник Виктор Васнецов.

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