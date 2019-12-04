18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:37

ЗакС опять ополчился на застройщика Петроградской стороны

фото ЗакС политика ЗакС опять ополчился на застройщика Петроградской стороны

Депутат петербургского парламента Юрий Гладунов намерен обратиться к губернатору Александру Беглову по вопросу строительства жилого комплекса Kingdom по адресу: Лодейнопольская улица, 11, которое ведет компания "Статус Эр". ЗакС утвердил запрос парламентария на заседании 4 декабря.

Гладунов заявил, что проживающие по соседству на Пудожской улице люди жалуются, что из-за производящихся работ их дом проседает.

Также депутат отметил, что участок, на котором возводят ЖК, по Генплану имеет статус зеленых насаждений общего пользования (Р2).

По словам парламентария, вся разрешительная документация была выдана за три дня.

- В конце года все прогрессивное человечество, в том числе исполнительная и законодательная власть, готовится встретить Новый год, а они 14 декабря получают согласования архитектурно-строительного облика, - подчеркнул Гладунов.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров добавил, что разрешение на строительство было выдано тайно.

Депутат Максим Резник поинтересовался у Гладунова, почему партия "Единая Россия" не подает на застройщика в суд.

- Да не трогайте вы партию "Единая Россия". Здесь не пиар идет. Вы пытаетесь пиариться, а мы пытаемся сделать так, чтобы люди жили в комфортных условиях, - ответил Гладунов.

Напомним, ранее суды встали на сторону застройщика и отменили поправку в городской закон о зеленых насаждениях, запрещающую строительные работы на месте строительства ЖК Kingdom.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:51 ЗакС попросит у Медведева поддержки для мировых судей Петербурга

14:48 Из-за отказа РФ помогать в расследовании убийства Германия депортировала двух российских дипломатов

14:28 Фонд капремонда подозревается в мошенничестве на 7 млн рублей

14:12 Суды и школы Петербурга эвакуируют: злоумышленники вновь требуют 120 биткоинов

14:01 ЗакС утвердил законопроект о борьбе с борщевиком

13:59 Два детских сада появятся на петербургских окраинах

13:44 В Петербурге появится закон о порядке присвоения имен госдеятелей унитарным предприятиям

13:37 "Я начал худеть": Думский единоросс пожаловался на тяготы работы

13:30 Радзиховский не видит разницы между группами влияния в Кремле

13:25 Макаров: Все депутаты ЗакСа испытывают к Совершаевой только благодарность

12:56 В РПЦ объяснили неприятие закона о профилактике домашнего насилия

12:50 Ветераны спецназа ФСБ получат более миллиарда за охрану ВДНХ

12:45 Макаров рассказал о своем детстве без борщевика и колорадских жуков

12:20 Сестрорецкие активисты недовольны появлением трассы рядом с пляжем

12:18 На первом декабрьском заседании ЗакС принял законопроект о пляжах

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru