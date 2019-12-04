Депутат Тетердинко снизил предложенные им "драконовские" штрафы

Петербургское Заксобрание 4 декабря приняло во втором чтении законопроект, предусматривающий штрафы коммерческим компаниям, скрывшим или предоставившим неполную информацию для регионального кадастра отходов.

Автор инициативы, единоросс Александр Тетердинко ко второму чтению предложил снизить штрафы с 200-400 тысяч до 100-200 тысяч рублей. Ранее он сам назвал предложенные им к первому чтению наказания “драконовскими”.

С нарушителей-физических лиц будут взимать 10-30 тысяч рублей вместо изначально планировавшихся 30-50 тысяч.

Согласно другой поправке, меняется срок вступления закона в силу. Штрафы будут введены с мая 2020 года. Ранее планировалось начать наказывать по новым правилам через 10 дней после подписания закона губернатором.

В региональном кадастре собирается и обрабатывается вся информация в области обращения с отходами в Петербурге, в том числе количество отходов и класс их опасности.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.