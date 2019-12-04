Законопроект об инвестиционном налоговом вычете прошел второе чтение ЗакСа

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 4 декабря утвердили во втором чтении проект закона, по которому крупные и средние производственные организации, действующие на территории города, смогут претендовать на инвестиционный вычет по налогу.

Инициативу в октябре внес губернатор Петербурга Александр Беглов.

Размер инвестиционного налогового вычета предлагается определить на уровне 90 процентов расходов на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию, достройку, техническое перевооружение основных средств, относящихся к категории «Машины и оборудование», говорится в пояснительной записке к документу.

В качестве дополнительного критерия законопроектом вводится условие об обновлении организациями не менее 15% объектов основных средств данной категории.

Сергей Еремеев

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