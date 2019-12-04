Депутат ЗакСа Резник призвал коллег обсуждать не кальянные, а ядерные отходы

Оппозиционный депутат Максим Резник на заседании петербургского Заксобрания 4 декабря раскритиковал коллег из "Единой России" за то, что те поднимают вопрос о запрете кальянных в жилых домах, в то время как через город транспортируют ядерные отходы из Германии.

Парламентарий назвал эти две темы вопросом "о перхоти и гильотине", заявив, что радиационная угроза избирателей волнует больше, чем дым от кальянов.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров ответил, что в петербургском парламенте уже собрана рабочая группа, которая изучает проблему урановых "хвостов". Резника поддержал лишь депутат Борис Вишневский.

Отметим, запретить курить кальян и другие табачные изделия в нежилых помещениях многоквартирных домов предложил единоросс Денис Четырбок. В поддержку инициативы высказались депутаты "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России".

Сергей Еремеев

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