ИСЭПИ: Госдума по итогам выборов в 2021 году может стать трехпартийной

После выборов в Государственную думу в 2021 году в стенах нижней палаты парламента могут остаться лишь три партии, отмечается в докладе Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) "Долгая дорога в Думу. Российские партии на старте сдвоенного избирательного цикла 2020–2021 годов", которым делятся "Ведомости".

Эксперты проанализировали результаты региональных и муниципальных выборов 2018-2019 годов и пришли к выводу, что на данный момент - если бы новый электоральный процесс состоялся в ближайшее время - в парламент прошла бы "Единая Россия" с 42-45% голосов, КПРФ (18%) и ЛДПР (12,53%). Положение представителей "Справедливой России" весьма зыбко, поэтому вряд ли они смогли бы преодолеть 5% барьер.

Основными претендентами на прохождение в Госдуму среди непарламентских партий в докладе названы "Коммунисты России" и Российская партию пенсионеров за социальную справедливость. В ИСЭПИ прогнозируют, что они могут получить более 4% голосов. Из либеральных партий побороться хотя бы за 3%, дающие право на получение государственного финансирования, может только "Яблоко" (2,9%).

Ранее, напомним, стало известно, что в Кремле разработали стратегию, как помочь ЕР гарантированно занять большинство мест в Госдуме.