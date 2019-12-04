Макаров о кальянных: Какой это бизнес? Это просто отрава для молодежи

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров на заседании ЗакСа 4 декабря поддержал инициативу своих коллег о запрете размещения кальянных в многоквартирных жилых домах по всей России.

- Какой это бизнес? Это просто отрава для молодежи, - отреагировал Макаров на вопросы о количестве предпринимателей, которые могут пострадать в случае принятия закона.

Председатель ЗакСа рассказал, что сам заходил в подобные заведения и видел, как родители с детьми разворачиваются и уходят, увидев кальян.

- Мы должны сохранить здоровым, крепким будущее поколение, - добавил спикер.

Макаров также рассказал, что люди часто подходят к нему и благодарят за законы об ограничении курения в общественных местах и ранее принятом запрете на курение в Мариинском дворце.

Напомним, депутат Максим Резник призвал коллег, заботящихся о здоровье граждан, в первую очередь обратить внимание на проблему ядерных отходов, которые транспортируют из Германии через Петербург.

Сергей Еремеев

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