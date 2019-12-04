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11:59

Петербургский ЗакС утвердил программу оказаний бесплатной медпомощи на 2020 год

фото ЗакС политика Петербургский ЗакС утвердил программу оказаний бесплатной медпомощи на 2020 год

Парламент Петербурга принял в первом чтении проект закона о программе госгарантий об оказании бесплатной медицинской помощи в 2020 году.

Документ внес с голоса представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков.

Депутата от "Единой России" Андрея Васильева возмутило, что отвечать на вопросы парламентариев не пришел председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Уехав в командировку, он отправил вместо себя в Мариинский дворец заместителя.

- Нет ничего важнее [для Комздрава], чем принятие территориальной программы, - заявил Васильев.

Шестериков объяснил, что чиновника вызвал в Москву Минздрав.

- И что? - крикнул из зала Васильев.

Александр Егоров из "Справедливой России" и беспартийный депутат Михаил Амосов выразили недовольство тем, что программа по требованию федерального правительства принимается в спешном порядке.

Депутат Максим Резник во второй раз за время заседания предложил коллегам из "Единой России" выразить протест против провоза немецких ядерных отходов через территорию Петербурга.

Согласно принятой программе, перечень бесплатных препаратов в 2020 году увеличится с 671 до 701 наименования. 

Также впервые предусмотрены диагностические исследования в рамках программы обязательного медицинского страхования. Речь идет, в частности, о компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковом исследовании сердечно-сосудистой системы, эндоскопическом диагностическом исследовании.

В перечень реализаторов программы включено 446 медицинских организаций Петербурга, в том числе 369 организаций, работающих в системе ОМС.

Стоимость территориальной программы в 2020 году составит 167,4 млрд рублей. 108,3 млрд рублей из них относится к территориальной программе ОМС. Еще 59 млрд будет направлено из средств бюджета.

Сергей Еремеев


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