На первом декабрьском заседании ЗакС принял законопроект о пляжах

Законодательное собрание Петербурга 4 декабря приняло в первом чтении законопроект, отводящий городские пляжи к объектам благоустройства. Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Юрий Гладунов, Денис Четырбок и Мария Щербакова.

Изменение статуса необходимо, чтобы городские власти в обязательном порядке обустроили пляжи элементами благоустройства, в том числе бесплатными шезлонгами, скамейками и игровыми площадками. Также пляжи должны стать доступными для инвалидов.

У представлявшего законопроект Гладунова поинтересовались, на скольких пляжах в городе можно купаться.

- Купаться можно на всех, но разрешено на одном, - заявил соавтор законопроекта.

Через несколько минут он придумал новую шутку:

- На пляжах не купаются, на них загорают.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров заявил, что эти слова будут "звенеть", как и его афоризм о "телебонии".

Проект закона в существующем виде раскритиковал лидер фракции “Справедливая Россия” Алексей Ковалев. Он рассказал, что в Курортном районе один из пляжей в рамках благоустройства залили бетоном, а местные жители “положили здоровье” в защиту своего пляжа. Случившееся эсер назвал “терроризмом”.

Гладунов посчитал пример неудачным и напомнил, что все чиновники, ответственные за случившееся, были уволены.

Сергей Еремеев

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