Макаров рассказал о своем детстве без борщевика и колорадских жуков

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров 4 декабря поделился с журналистами, что, когда он был маленьким, не было ни колорадских жуков, ни борщевика, потому что с ними велась беспощадная борьба.

По мнению председателя городского ЗакСа, региональная программа по борьбе с борщевиком и сегодня необходима Петербургу.

- Это то, что распространяется и ведет к различным внутренним заболеваниям. Я не говорю даже про ожоги, - заявил Макаров.

Он также отметил, что площадь распространения сорного растения постоянно растет.

Законопроект о борьбе с борщевиков петербургский ЗакС должен принять на заседании 4 декабря. Ранее инициативу одобрил парламентский комитет по законодательству.

Сергей Еремеев

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