Ветераны спецназа ФСБ получат более миллиарда за охрану ВДНХ

Частное охранное предприятие "Альфа-легион", принадлежащее ветеранам ФСБ и спецподразделения КГБ "Альфа", заключило контракт на охрану столичного ВДНХ в 2020-2022 годах стоимостью более миллиарда рублей, пишет "МБХ медиа", ссылаясь на данные, опубликованные на портале госзакупок.

Подрядчик обязан будет в течение указанного времени обеспечивать охрану объектов ВДНХ, защищать и сохранять имущество на объекте, осуществлять пропускной режим, а также проверять исправность техсредств.

По данным "СПАРК-Интерфакс", "Альфа-легион" впервые получило подряд на охрану выставочного комплекса в 2016 году. Ранее, правда, сумма тендеров не превышала 100 млн рублей.

Группа "А" ("Альфа") - это специальное подразделение КГБ/ФСБ по борьбе с экстремизмом, созданное в 1974 году и преобразованное в "мощнейшую структуру по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях".

Руководят ЧОП Дмитрий Кондрашов и Сергей Неразников.