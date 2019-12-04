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13:37

"Я начал худеть": Думский единоросс пожаловался на тяготы работы

фото ЗакС политика "Я начал худеть": Думский единоросс пожаловался на тяготы работы

Федеральный парламентарий, член фракции "Единая Россия" Александр Петров посетовал на тяжелые условия работы, а именно - на большие штрафы за пропуск пленарных заседаний Госдумы из-за больничных, а также на служебные квартиры "советского образца". Тяготами жизни единоросс поделился со Znak.com.

Петров заявил, что дисциплина в Госдуме седьмого созыва стала намного строже по сравнению с правилами предыдущего. "Неприлично большим" единоросс полагает штрафы за пропуск заседания без уважительной причины. Он составляет порядка 46 тысяч рублей.

"Вышел на больничный - наказали денежно. Пропустил без уважительной причины - наказали и очень денежно", - негодует Петров.

Депутаты, продолжил повествование член ЕР, могут отлучаться из зала во время длительных докладов.

"Если нет срочного голосования, нужно успеть поесть, удовлетворить физиологические потребности, например, поставить укол. <…> Я ищу такое, когда нужно успеть за 15 минут поесть. Я начал худеть, потому что ничего не успеваем", - переживает Петров.

В Госдуме, подчеркнул единоросс, "надо пахать", поэтому идти туда ради "понтов" или служебных квартир - бессмысленно. Особенно досадует последний пункт, уточнил Петров.

"Я зашел туда [в квартиру] и сказал: „Это офицерский кубрик“. <…> Извините, но простынь со штампом раздражает. Я пробовал поменять матрас, у меня отняло столько сил и энергии это сделать", - подытожил рассказ Петров, добавив, что занимает жилплощадь размером около 110 "квадратов".

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