Два детских сада появятся на петербургских окраинах

В труднодоступных районах, лишенных станций метро, Калининском и Красносельском, откроется по одному детскому саду, что следует из официального сообщения городского правительства. В первом случае город сделал выбор в пользу активно застраивающейся улицы Летчика Лихолетова, на которой Смольный выкупит здание, способное вместить 220 детей.

Второй адрес относится к Полюстровскому проспекту. В будущий детский сад в доме 15к2 смогут одновременно ходить 180 детей.

Оба здания имеют помещения и площадки для занятия спортом и занятия творчеством. Распоряжение администрации Петербурга подписал губернатор Александр Беглов.

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