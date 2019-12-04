Суды и школы Петербурга эвакуируют: злоумышленники вновь требуют 120 биткоинов

Очередная волна эвакуации накрыла городские суды Петербурга и Москвы. В Северной столице свои места покинули сотрудники Петродворцового и Октябрьского райсудов. Та же участь постигла и Горсуд.

Минёры, как и прежде, отправили сообщение на электронные почты учреждений. Кроме требования перевести 120 биткоинов, в послании отмечается, что и в ряде городских учебных заведений якобы заложены бомбы.

Напомним, в первый раз злоумышленники заявили о себе 28 ноября. Они требовали перевести им 120 биткоинов, которые были украдены с криптобиржи WEX. До этого "Русская служба Би-би-си" опубликовала расследование, в котором говорилось о вероятной причастности предпринимателя Константина Малофеева к пропаже биткоинов.