Фонд капремонда подозревается в мошенничестве на 7 млн рублей

Сотрудники Фонда капитального ремонта Петербурга стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, уведомляет пресс-служба прокуратуры города.

В надзорном ведомстве провели проверку, которая выявила существенные недочеты в работе фонда, а именно - выяснилось, что из-за деятельности учреждения бюджету Северной столицы был причинен ущерб в размере не менее 7 млн рублей.

Средства были выделены фонду на обновление системы управления, которая используется для организации работ, учета взносов собственников и формирования отчетности перед Смольным. Деньги, впрочем, так освоены не было.

В рамках уголовного дела в учреждении был проведен обыск.