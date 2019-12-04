Из-за отказа РФ помогать в расследовании убийства Германия депортировала двух российских дипломатов

Германия объявила нежелательными персонами двух сотрудников посольства России в Берлине и приняла решение депортировать дипломатов, информирует ТАСС, ссылаясь на заявление МИД немецкого государства.

Der Spiegel пишет, что двое россиян могут быть разведчиками под прикрытием. Кроме того, ранее газета The Wall Street Journal уведомляла, что Германия собирается ввести санкции в отношении РФ из-за вероятной причастности российских спецслужб к убийству гражданина Грузии и не желания Москвы помогать в расследовании хода дела.

"Правительство ФРГ тем самым отреагировало на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся, настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, совершенного 23 августа", - говорится в заявлении МИД Германии.

Убитым является Зелимхан Хангошвили. В начале "нулевых" он был полевым командиром в Чечне. В Германию он подался, чтобы получить статус беженца, но так и не успел этого сделать.

Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, ссылаясь на свои источники, сообщали, что предполагаемый убийца - россиянин Вадим Красиков, который может работать на спецслужбы РФ: на протяжении долгого времени он находился в розыске в базе МВД и Интерпола, однако позднее информация о нем исчезла.