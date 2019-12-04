По соседству с Балтийским вокзалом появится новый жилой комплекс

На пустырях между улицами Шкапина и Розенштейна возведут комплекс многоэтажных жилых домов, пишет издание "Канонер". Проект заказало ООО "Импульс". Высотная стройка должна будет начаться между зданием хладокомбината и соседним жилым комплексом, возникшим здесь в 2010-х годах.

Отметим, что нечетная сторона улица Шкапина с начала XX века представляла собой для чиновников и для безопасности района проблему: в бывших кирпичных доходных домах, со временем пришедших в аварийное состояние, регулярно обнаруживались бродяги и криминализованные элементы. В середине нулевых годов правительство города решило снести целую сторону улицы.

Вместо дореволюционных пришедших в негодность построек впоследствии здесь возвели три высотных, типологически характерных для новых спальных районов.