Смольный решил выделить на повышение квалификации своих сотрудников 15,5 млн рублей

Администрация губернатора Петербурга предлагает выделить на госзаказ по повышению квалификации сотрудников исполнительной власти более 15,5 млн рублей. Проект соответствующего закона отправлен на антикоррупционную экспертизу.

Всего планируется повысить квалификацию у 3275 сотрудников. В прошлом году на 3200 работников исполнителей власти тратили 11,5 млн рублей.

Законодательному собранию на аналогичные цели решено выделить 1,28 млн рублей для 51 человека, в прошлом году сумма составила 1,17 млн рублей. Пять из сотрудников ЗакСа направят на профессиональную переподготовку за 514 тысяч, 31 сотрудник пойдет на повышение квалификации – 670 тысяч рублей, а оставшиеся 99 тысяч потратят на другие мероприятия по профессиональному развитию.

Санкт-Петербургской избирательной комиссии дадут 314,8 тысяч рублей для повышений квалификации 15 сотрудников. При этом, в 2019 году Горизбирком никаких денег на эти цели не получил.

Для аппарата мировых судей администрация губернатора запланировала 754 тысячи рублей. Тогда как в 2019 году им направляли 950 тысяч рублей для того же числа сотрудников.

Деньги для повышения квалификации выделят Уставному суду и Контрольно-счетной палате. Также бюджет поможет улучшить навыки работы аппаратам уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по правам предпринимателей в Петербурге.