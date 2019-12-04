Столичному оппозиционеру Гальперину изменили условный срок на реальный

Городской суд Реутова решил изменить приговор московскому оппозиционеру Марку Гальперину с условного на реальный: теперь вместо двух лет ограничений ближайшие полтора года ему предстоит провести в колонии-поселении, передает "ОВД-Инфо".

"Увозят в ИВС в Балашихе", - рассказал Гальперин у себя в Facebook.

Основанием для изменения приговора послужило задержание общественника после акции за свободу собраний, которая прошла 31 августа.

В марте прошлого года Гальперина приговорили к двум годам условно в рамках дела о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В одном из своих интервью активист "призывал выходить на улицы".