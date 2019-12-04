Сторона обвинения хочет на 4 года посадить студента ВШЭ Егора Жукова в тюрьму

Сегодня в Кунцевском райсуде Москвы рассматривается дело студента Высшей школы экономики Егора Жукова, которого обвиняют в призывах к экстремистской деятельности, которую он якобы вел на просторах личного YouTube-канала.

Как сообщает "Медиазона", слово взял прокурор, который заявил, что сторона обвинения требует приговорить молодого человека к 4 годам колонии общего режима и незамедлительно взять его под стражу.

На данный момент Жуков находится под домашним арестом.

Жукову инкриминируют ч. 2 ст. 280 УК РФ из-за видеороликов о протестах в Москве, которые он публиковал в популярном видеохостинге. Изначально он был фигурантом дела о массовых беспорядках на митинге 27 июля: правоохранители сочли, что он координировал движение протестующих. Однако это дело было прекращено 3 сентября - в день, когда Жукову предъявили новое обвинение и перевели под домашний арест.