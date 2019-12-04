ФБК: Жена Медведева регулярно летала на частном самолете за 50 млн долларов

Возглавляемый Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое расследование, посвященное образу жизни Светланы Медведевой - супруги действующего премьер-министра. Авторы видеоролика утверждают, что женщина в течение 2010-х годов якобы десятки раз использовала для своих перемещений по России и Европе бизнес-джет, стоимость которого они оценили в 50 млн долларов.

В разоблачительном видео говорится, что элитное транспортное средство может принадлежать офшорной компании из Белиза, в чье ведение оно якобы перешло из "рук" другого офшора, тесно связанного, в свою очередь, с ВТБ.

Навальный призвал всех, кому дадут слово 5 декабря на большой пресс-конференции Дмитрия Медведева, спросить у него про происхождение упоминаемого в расследовании частного самолета Bombardier Global Express 5000.

В социальных сетях вскоре возникла перепалка между Навальным и главным редактором телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян. Оппозиционер рассказал, что от нее последовал звонок его соратникам и что Симоньян якобы пообещала последовать призыву ФБК и расспросить премьера о самолете и расследовании. Однако женщина в резкой форме опровергла сведения о своем звонке "навальнистам".

Ранее, 2 декабря, в предыдущем расследовании ФБК утверждалось, что по похожей схеме еще один частный самолет якобы достался в пользование телеведущей ВГТРК Наиле Аскер-Заде.