ЗакС «по-тихому» решил объявить благодарность Смакотину

Петербургский парламент в самом конце состоявшегося 4 декабря заседания принял документ об объявлении благодарности единороссу Олегу Смакотину, возглавляющему МО «Екатерингофский», на территории которого во время последней муниципальной кампании было множество скандалов.

Муниципал удостоился почести «за выдающийся вклад в развитие Санкт-Петербурга», «многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность» и в честь 25-летнего юбилея городского Заксобрания.

Судя по выведенным на мониторы итогам голосования, идею объявления благодарности поддержали 45 из 49 депутатов петербургского парламента. Высказавшихся против и воздержавшихся не было.

Депутат Максим Резник после подведения итогов голосования предложил обсудить персону Смакотина, но спикер ЗакСа Вячеслав Макаров сообщил, что заседание уже закрыто и отключил оппозиционеру микрофон.

- Мы пропустили это, потому что нам не были розданы соответствующие документы изначально. Я по таким вопросам никогда не голосую, - рассказал ЗАКС.Ру Резник. – Был конец заседания, мы сидели разговаривали. Они просто фамилию его произнесли, не сообщив ни кто он, ни что он. Тихонова обратила внимание и сказала нам, что, кажется, нам Смакотина подсунули. В общем, по-тихому втюхали.

Резник заверил, что он, Сергей Трохманенко из Партии Роста, а также справедливороссы Алексей Ковалев и Надежда Тихонова точно не голосовали по этому вопросу. Депутат допустил, что кто-то из оппозиции мог нажать кнопку «формально». Такого же мнения придерживется Тихонова.

Она рассказала, что фракция «Справедливой России» никогда не голосует за объявление благодарности, если депутатам заранее не раздают информацию об обсуждаемых лицах.

- У нас позиция – если мы не видим проекта, кнопки мы не жмем, потому что зачастую мы не знаем большинства из этих людей. Но вот Смакотина мы как раз прекрасно знаем. Возмущены самим фактом, что его решили поощрить… То, что он вытворял во время избирательной кампании – это недопустимо.

Эсерка намерена поднять вопрос о случившемся на ближайшем совете фракций в понедельник, 9 декабря.

Лидер парламентских «яблочников» Борис Вишневский написал в соцсетях, что намерен добиваться отмены объявления благодарности. В момент утверждения вопроса депутат, по информации корреспондента ЗАКС.Ру, был не в зале заседания. Второй член фракции Михаил Амосов также утверждает, что не голосовал.

- Я вообще считаю неправильным объявлять эти благодарности руководителям муниципалитетов вне каких-то юбилейных дат. Их работы должны оценивать избиратели, - сообщил Амосов.

Смакотин руководит МО «Екатерингофский с 2014 года. На выборах в 2019 году его переизбрали муниципальным депутатом, а затем местный совет назначил его своим главой. При этом попали в совет только кандидаты от «Единой России».

В ходе муниципальной кампании несколько оппозиционеров долго не могли зарегистрироваться кандидатами в депутаты МО «Екатерингофский». Они были допущены до выборов только после вмешательства Горизбиркома. На кандидата в мундепы Александра Шуршева за время предвыборной кампании неоднократно нападали. Проигравшие кандидаты оспаривают результаты выборов в судах, утверждая, что итоги были сфальсифицированы. За расформирование ИКМО «Екатерингофский» выступил Горизбирком. Сам Смакотин уверяет, что победа ему досталась честно.

Ранее глава МО «Екатерингофский» попал в центр скандала, когда нецензурно выругался на снимавшего его на камеру оппозиционного активиста. Видео стало популярным в социальных сетях.

Сергей Еремеев

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