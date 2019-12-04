Чиновники закрыли многолетнюю свалку в поселке им. Свердлова

Огромная и "многострадальная" свалка на территории поселка им. Свердлова, с которой годами пытались бороться активисты и чиновники, закрыта, о чем сообщили в Госэконадзоре Ленинградской области. Последний рейд представители ведомства провели в сопровождении полицейских и увидели, как у них на глазах при помощи тяжелой техники свалку пополняют новыми партиями мусора.

В результате технику изъяли, а по факту незаконного размещения строительных отходов возбудили сразу семь административных дел. Собственник участка для привлечения его к ответственности до сих пор не найден.

В середине года ущерб от размещения отходов оценивался более чем в 24 млн рублей. Загрязненной, по предварительным данным, являлась территория площадью 1,5 га. Экоактивисты из организации "Зеленый фронт" жаловались, что на их памяти проблемный участок земли злоумышленники целенаправленно засоряли как минимум с 2015 года.