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18:03

Прокуратура просит 3 года колонии для фигуранта "московского дела" Новикова

фото ЗакС политика Прокуратура просит 3 года колонии для фигуранта "московского дела" Новикова

Гособвинитель настаивает, чтобы один из последних фигурантов "московского дела" Павел Новиков, обвиняемый в нанесении "побоев" шлему росгвардейца, отправился в колонии на 3 года, пишет "МБХ медиа".

На сегодняшнем заседании Новиков признал вину в содеянном, хотя раньше всё отрицал.

"Я нанес два удара по сотруднику. После второго удара я понял тщетность своих действий. У меня была вспышка гнева, со мной такое иногда бывает. Я жалею, что так поступил, хочу вернуть время вспять. Я бы так не сделал, я раскаиваюсь в содеянном", - заявил участник разбирательства.

Новикова задержали 29 октября. По версии СК, на акции 27 июля он ударил сотрудника Росгвардии пластиковой бутылкой по шлему.

Напомним, 15 и 16 октября в "московском деле" появились новые фигуранты - Максим Мартинцов, Владимир Емельянов, Андрей Баршай, Александр Мыльников, Егор Лесных и Дэнни Кулинич. Четверо из них пребывают в СИЗО; Мыльников - под домашним арестом, Кулинич - в статусе свидетеля.

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