«Наша сила в объединении»: Альтернативный совет в МО «Сампсониевское»

Не прошедшие в совет депутатов МО «Сампсониевский» кандидаты уверены, что выборы сфальсифицировали на двух участках. Они не верят, что новый созыв будет работать на благо жителей. Поэтому экс-кандидаты создали собственный общественный совет и намерены взять благоустройство муниципального образования в свои руки.

Избирательная история

Документы на выдвижение в депутаты МО «Сампсониевский» подали 46 человек, как следует из данных ГАС «Выборы». Некоторые из них, правда, в самих выборах поучаствовать не смогли.

Сначала независимых кандидатов не принимали в избирательной комиссии муниципального образования, хотя представители «Единой России» прошли в здание в сопровождении шести мужчин крепкого телосложения, сообщали ЗАКС.Ру очевидцы. Они же рассказали, что у оппозиционных выдвиженцев документы не принимают.

«За бортом» осталась и команда мундепов прошлого созыва. Глава пятого созыва муниципальных депутатов Наталья Карфополитская и ее команда не попали в список кандидатов от «Единой России» и решили идти самовыдвиженцами. Однако ИКМО регистрировать их отказывалось. Не помогли ни передача полномочий ИКМО к территориальной избирательной комиссии №22, ни обращение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Сначала рабочая группа Горизбиркома по жалобам признала законным решение ТИКа об отказе в регистрации, а затем и сам ГИК общим решением.

Кандидатам, которые получили регистрацию, пришлось отстаивать ее в судах. Например, иск против самовыдвиженки Натальи Бариновой в Выборгский районный суд подала ее конкурентка Елена Ермилова. Районный суд решил, что необходимо отменить регистрацию Бариновой. К такому же выводу пришел Санкт-Петербургский городской суд.

Дошедших же до дня выборов кандидатов тоже ждал сюрприз. По словам Бариновой, выборы могли сфальсифицировать на двух избирательных участках: №334 и № 343. Эти УИКи повлияли на итоговый исход, считает экс-кандидатка. Всего в МО два округа с шестью участками каждый.

Согласно данным ГАС «Выборы», к избирательному участку №343 относится 3215 человек. Практически все они (3209 человек) пришли 8 сентября проголосовать за муниципальных депутатов. При этом, на других участках 23 округа явка была намного ниже. Например, к УИК №333 относится 2196 избирателей, а проголосовать пришли только 440 из них.

Высокая явка была и на УИК №334 – там свой голос отдали 1169 человек. На других участках округа в выборах участие приняли не более 500 избирателей.

Практически все избиратели с участков № 334 и № 343 голосовали за провластных кандидатов. По мнению Бариновой, это просто невозможно. Она также сообщила, что перед подсчетом голосов с участка № 334 выгнали независимых наблюдателей, кандидатов и членов комиссий. Экс-кандидатка добавила, что на УИКах №№ 334 и 343 голосовали военные.

Об этом же в своем особом мнении к решению ТИК №22 по определению результатов выборов в МО «Сампсониевское» сообщил член комиссии от «Яблока» Виктор Дорогостайский. Он отметил, что на УИК №334 голосовали курсанты Военного института физкультуры, а на УИК №343 – курсанты Военно-медицинской академии. По мнению Дорогостайского, это «делает результаты на всех остальных участках бессмысленными».

В муниципальный совет в итоге прошло девять кандидатов от «Единой России» и один представитель ЛДПР. Главой МО стала Мария Рыбчак, которая в прошлом созыве была замгалвы МО «Семеновский».

Альтернатива

Кандидаты, которые не стали муниципальными депутатами, сдаваться не намерены – они решили создать общественный совет, который будет контролировать работу совета муниципальных депутатов. Организаторами выступили Баринова и экс-кандидатка от КПРФ Ольга Виноградова. По словам Бариновой, поддерживают их и другие бывшие кандидаты.

- Мы создали общественный совет, потому что нет никакого контакта с властью, которая сейчас. У нас будет общественный совет, действующий параллельно муниципальному совету и контролирующий его, – сообщила Баринова в разговоре с ЗАКС.Ру.

Первое собрание общественного совета прошло 3 декабря в культурно-выставочном центре «Евразия». На него пришло около 20 местных жителей. Обсуждали на встрече, как лучше контролировать деятельность муниципалов. Виноградова предложила создать для каждого дома территориальное общественное самоуправление (ТОС). В него должны войти не менее трех инициативных жителей, сообщила коммунистка. Она добавила, что ТОС может сам управлять определенной территорией

- Дом, вокруг него газон, и до городских дорог - вот эта территория. Мы, три человека, отправленные от большинства своих соседей, заявим: «Мы пришли, будем сами здесь смотреть, что нам надо. Что сажать, что убирать. Мы хотим этот ТОС зарегистрировать». Муниципалитет обязан нам помочь это сделать и взять на свой бюджет, - заявила Виноградова.

Она пояснила, что тогда всеми вопросами благоустройства будут заниматься сами жители – муниципалитет будет только выделять деньги. Это поможет облагородить территорию так, как это действительно необходимо жильцам домов, и не позволить муниципалам «распиливать» бюджетные деньги, считает экс-кандидатка.

Собравшиеся на встрече жители идею поддержали. Они намерены предложить создать ТОСы своим соседям. Виноградова также предложила периодически собираться вместе и решать насущные проблемы. Для этого надо подтянуть к себе и других инициативных жителей муниципалитета, считает коммунистка.

- Вся наша сила в объединении. Мы столкнулись с этой историей… Нас разделили: разделили наши дома, разделили наши земли, разделили всё, что у нас было, - заявила Виноградова.

Помимо этого, участников общественного совета волнует бюджет муниципального образования. Они решили, что после своего заседания составят обращение в муниципальный совет с просьбой назначить общественные слушания в 19:00 часов буднего дня. Также жители хотят видеть на сайте муниципалитета все решения – об этом они тоже намерены упомянуть в своем обращении. Заняться им должна Виноградова.

После выборов депутаты шестого созыва создали новый сайт муниципального образования. На лаконичном сайте не опубликована информация о проведении заседаний совета или общественных слушаний по бюджету на 2020 год. При этом, на новом портале есть решения о назначении председателя совета и главы администрации. Прежний сайт муниципалитета 4 декабря оказался недоступен для просмотра.

Продолжение в судах

Отстаивать свои права экс-кандидаты намерены и в судах. По словам Виноградовой, уже удалось выиграть одно из дел - по отстранению от работы УИКа №334 непровластных наблюдателей, кандидатов и членов комиссии с правом совещательного голоса. Она пояснила, что в день выборов на участке завязалась потасовка между кандидатом от «Единой России» Артемом Пышкиным и двумя мужчинами крепкого телосложения.

- Они даже не дрались, они просто толкались. Потом вышел председатель этого УИКа, сказал: «Ай-ай-ай, все дерутся, всех надо удалить!», - рассказала экс-кандидатка.

Она добавила, что председатель написал заявление об отстранении от работы избиркома 12 человек, присутствовавших на участке. Выборгский районный суд встал на сторону главы УИК. Это решение недавно удалось отменить в городском суде, рассказала коммунистка.

- Мы выиграли суд, что наши права были нарушены. Не имели права этих людей выгонять. Даже отстранить не имели права, а тут ещё и выгнали, - сказала Виноградова.

Сейчас, по ее словам, они оспаривают итоги выборов на участках №334 и №343. Если голоса с этих участков не учитывать, то в муниципальный совет проходят абсолютно другие люди, заявила представительница КПРФ. В частности, в совет тогда попадает сама Виноградова и ее однопартийцы Аркадий Сизов, Константин Сизов, Виктор Виленский. Также место в совете, по данным экс-кандидатки, могло бы достаться представителю «Яблока» Сергею Михееву и самовыдвиженцам Серафиме Мешалкиной и Кристине Сергеевой.

София Саттарова

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