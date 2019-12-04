Марсово поле ненадолго оставалось без вечного огня: пламя затушили вандалы

В среду, 4 декабря, на Марсовом поле некоторое время не горел вечный огонь - мемориал в память о ВОВ, передает "Фонтанка". Пламя потухло из-за действий вандалов, забросавших его снегом.

Сотрудники "ПетербургГаза" оперативно выехали на место и прочистили оборудование, подающее топливо в сопло, после чего горение было восстановлено.

Последний раз вечный огонь тух в прошлом году - опять же, постарались хулиганы. Было возбуждено уголовное дело, виновные были найдены.

Первый раз за 46 лет существования пламя на Марсовом погасло в 2003 году: тогда проводились работы по его реставрации.