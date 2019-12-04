Милонов стремится запретить продажу елок, срубленных вне частных владений

Петербургский законотворец Виталий Милонов, представляющий город в Государственной думе, в преддверии новогодних праздников выступил с новой инициативой, предложив запретить на федеральном уровне торговлю елками, которые не были спилены или срублены в частных хозяйствах. В противном случае, замечает он, выходит так, что деревья массово уничтожаются на сомнительную для него "потеху", что он находит безответственным, если иметь государственное мышление.

"Жертвоприношение новогоднее какое-то из наших русских лесов ради какой-то забавы сиюминутной, чтобы потом их выкинуть. Конечно, это никуда не годится. Одно дело лесозаготовки для производственных целей: леса идут для того, чтобы их приводить в бумагу, в мебель, доски, стройматериалы...", - растолковал он свою позицию информационному агентству "Москва".

По словам Милонова, последний компромисс в данном вопросе, который он готов принять - это продажа елок в кадках, с условием, что такие деревья потом смогут быть заново высажены.

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