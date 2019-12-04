ЗакС и стендапы депутата Гладунова

Намеченное на 4 декабря заседание Законодательного собрания Петербурга едва ли сулило захватывающие сюжеты. Бюджет уже принят, члены правительства утверждены, а рассмотрение поправок в закон о митингах постоянно откладывается. Самыми интересными вопросами на повестке дня были запрет кальянных в жилых домах и борьба с борщевиком. Однако единоросс Юрий Гладунов не дал коллегам заскучать. Каждый свой выход на трибуну депутат превращал в шоу. Он дарил афоризмы, предсказывал вопросы, которые ему хотят задать, искал в зале не поддержавшего его депутатский запрос и радовался победе «Зенита» над «Спартаком».

Запрос, озвученный депутатом Юрием Гладуновым, - старая песня петербургских единороссов о главном, ну или во всяком случае очень важном для городского парламента. Об уплотнительной застройке Петроградского района, который в Законодательном собрании представляет спикер Вячеслав Макаров.

Гладунов предложил губернатору Александру Беглову обратить внимание на строительство жилого комплекса Kingdom на Лодейнопольской улице, от которого, как утверждает депутат, рушится соседний дом. Единороссу показалось странным, что застройщик получил разрешительную документацию в трехдневный срок, а затем спокойно смог ее пролонгировать.

Вячеслав Макаров, как обычно чуткий к вопросам застройки Петроградки, коллегу поддержал и с трибуны и на своем традиционном брифинге.

- Меня мало волнует, если после моих выступлений начинаются инсинуации и выдумки. Моя задача - останавливать уплотнительную застройку, - признался журналистам спикер ЗакСа.

Автор же депутатского запроса, заручившись поддержкой как своих однопартийцев, так и оппозиционеров, покинул трибуну, чтобы вскоре вернуться на нее с порцией шуток.

Единоросс Гладунов и раньше неоднократно доказывал, что может говорить весело и красиво. Он уже сравнивал себя с Дедом Морозом, призывал депутатский корпус «не форшмачить» чиновников и усматривал «влияние Запада» в работе комитета финансов.

К сожалению, выступает депутат нечасто и его едва ли можно включить в основную когорту парламентских ораторов. Но на заседании 4 декабря настроение задавал именно Гладунов. После своего возвращения на трибуну, он объявил, что будет искать депутата, который воздержался по его запросу:

- Уважаемые друзья, я хочу как коллега Резник. Вы знаете, он выступает по какому-нибудь конкретному вопросу… Например, вопрос «Зенит» - «Спартак» сыграли 1-0», а он выходит на трибуну и говорит: «А есть ли жизнь на Марсе?» Так вот, я хочу вернуться к моему депутатскому запросу. Когда голосовали, кто-то воздержался… Я хочу спросить, Максим Львович, вы воздержались? Борис Лазаревич, вы воздержались? Алексей Анатольевич? «За» голосовали? А кто воздержался? Если здесь кишка тонка сказать, так подойдите в кулуарах.

После словесных прелюдий единоросс начал представлять свой законопроект о признании городских пляжей объектами благоустройства. По замыслу депутата, это позволит сделать зоны отдыха у водоемов более комфортными и приспособленными для инвалидов. Без юморесок не обошлось и это обсуждение. У Гладунова спросили, на скольких пляжах в городе можно купаться.

- Ну, значит, купаться можно на всех, но разрешено на одном, - ответил докладчик после недолгой паузы.

Обдумав заданный вопрос еще раз, Гладунов через несколько минут вернулся к нему с новой шуткой:

- На пляжах не купаются, а загорают.

В зале засмеялись. Законопроект приняли и объявили перерыв. Микрофон Вячеслава Макарова при этом оставался включенным. Было слышно, как спикер ЗакСа, смеясь, сказал: «Вот теперь это слово «На пляжах не купаются, на пляжах загорают» будет как «телебонить» звенеть по всей России».

Ближе к концу пленарного заседания Гладунову доверили представлять еще один законопроект: поправки в городской закон о местном самоуправлении. Из обязанностей муниципалов было предложено исключить работы по уборке планировочных устройств, так как денег у органов местного самоуправления на это нет. Рассказав суть законодательной инициативы, Гладунов не стал дожидаться вопросов коллег и сразу начал на них отвечать.

- Михаил Иванович, я знаю, какой вопрос вы хотите задать, - обратился докладчик к депутату Барышникову. – «Почему мы меняем только что принятый в июле в новой редакции закон?» Этот хочешь задать вопрос?

- Да, - подтвердил из зала Барышников.

- Я тебе пять раз уже говорил, кто виноват в этом. Комитет финансов. Потому что закон приняли, десять раз на комиссии говорили, внесите, дайте эти…

- Деньги, - подсказал Барышников.

- Да, money-money, - согласился Гладунов.

Алексей Ковалев из «Справедливой России» спросил у Гладунова, знает ли тот, какой вопрос ему хочет задать он.

- 1-0. «Зенит» «Спартак» победил, - ответил единоросс.

Вскоре к выступавшему обратился Максим Резник. Он напомнил, что лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева неоднократно говорила о некомпетентности председателя Комфина Алексея Корабельникова и предлагала отправить его в отставку.

- Может хватит вокруг да около ходить? Не пора ли уволить председателя комитета финансов? – поинтересовался Резник.

Гладунов к этому времени уже вошел во вкус:

- Максим Львович, я, в отличие от вашей коллеги Оксаны Дмитриевой не могу оценивать профессионально председателя комитета финансов, потому что я не был, как Оксана Дмитриева, министром. Но вы знаете о том, что с Корабельниковым у нас есть разногласия по финансированию муниципальной составляющей. Вы же это хотели от меня услышать? Мне не нравится то, что, сколько раз мы ни поднимали этот вопрос на заседании комиссии [по устройству государственной власти], и ни разу комитет финансов навстречу не пошел. Не знаю, это от низкого профессионализма или Корабельников не любит Гладунова, или муниципалов не любит. А может быть, он к этой комиссии негативно относится, потому что Резник в нее входит. Может из-за тебя все проблемы у нас? Максим Львович, никогда не задумывался?

Градус попытался снизить единоросс Алексей Макаров, записавшийся задать вопрос, чтобы поблагодарить коллегу:

- Юрий Николаевич, спасибо Вам большое за очень нужные законы, которые очень нашим коллегам из муниципальных образований…

- Да я знаю, - перебил Макарова Гладунов.

Повисла двухсекундная пауза.

- Я знаю, спасибо вам, - немного грустно повторил Гладунов.

Обсуждение вопросов, в которых он не участвовал, как и ожидалось, прошло быстро и не слишком интересно. Войну борщевику объявили единогласно, а проект постановления о запрете курения кальянов в многоквартирных домах, судя по всему, ждут поправки. В депутатском корпусе оказалось сразу несколько желающих их подать.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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