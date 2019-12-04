К Гостиному двору пикетчики вышли поддержать либертарианцев

После обысков у членов Либертарианской партии России, случившихся утром 4 декабря, вечером того же дня их вышли поддержать активисты к Гостиному двору.

У одного из пикетчиков, которым заинтересовалась полиция, на плакате запечатлено высказывание: "Сегодня пришли за либертарианцами - завтра придут за тобой".

Напомним, в ходе обысков у членов партии изъяли телефоны, планшеты и компьютеры. "Правая рука" политика Алексея Навального Леонид Волков с мрачной иронией поздравил коллег по оппозиционному движению, заметив, что те заслужили страх и неприязнь со стороны власти, что для Волкова дорогого стоит.

Лидер ЛПР, Михаил Светов, фигурирует в уголовном деле по "педофильской" статье: государству не понравилось, что на момент его связи с возлюбленной в 2012 году той было 16 лет. Из-за этого обстоятельства их двоих успели нынешней осенью допросить в СК.

Фотографии: Telegram-канал "Агит Россия"

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