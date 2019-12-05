18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:23

"Говорят, я с Навальным, поэтому интересен": В Москве задержан экс-фигурант "московского дела" Конон

фото ЗакС политика "Говорят, я с Навальным, поэтому интересен": В Москве задержан экс-фигурант "московского дела" Конон

Столичные правоохранители задержали бывшего фигуранта "московского дела" Даниила Конона, уведомил "МБХ медиа" его адвокат Григорий Червонный.

"Он направлялся в Тверской ОВД для составления протокола. Возле метро его остановила полиция, затолкала в машину и увезла. Видимо, решили, что он не явится. Это полная глупость. Сейчас я тоже еду туда", - поделился Червонный.

Некоторое время назад Конона вызывали в ОП для составления протокола по ч. 3 ст. 20.2 КоАП (Нарушение правил проведения акции, повлекшее создание помех движению пешеходов).

На данный момент Конон в полиции. Журналистам удалось связаться с ним и прояснить некоторые детали его задержания.

"Пока со мной только обычный наряд, говорят, что я с Навальным, поэтому интересен определённым людям. И говорить буду с ними. Скорее всего, запугивают меня. Вчера сотрудник ЦПЭ посоветовал мне на год залечь на дно и нигде не светиться, но это не более чем попытка напугать, на мой взгляд", - рассказал Конон.

Напомним, 4 сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование четверых фигурантов дела о "массовых беспорядках" в столице 27 июля. В их числе был и Конон.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

4 декабря, 18:03 Прокуратура просит 3 года колонии для фигуранта "московского дела" Новикова

3 декабря, 17:53 Мещанский суд Москвы эвакуировали во время рассмотрения "московского дела" и дела "Седьмой студии"

3 декабря, 14:25 Петицию "Новой газеты" об отмене "московского дела" подписали свыше 300 тысяч человек

3 декабря, 11:51 Егор Жуков рассказал о предложении следствия оговорить участников митинга в Москве

3 декабря, 11:48 Нового фигуранта "московского дела" Меденкова объявили в международный розыск

2 декабря, 17:01 Экс-фигурантов "московского дела" Барабанова и Миняйло оштрафовали за пикет у Мосгорсуда

30 ноября, 11:19 Раджабову предъявили новое обвинение по "московскому делу"

29 ноября, 18:52 Следствие по новому фигуранту "московского дела" Суровцему завершили за полтора дня

29 ноября, 12:59 Нового фигуранта "московского дела" Суровцева арестовали на два месяца

28 ноября, 19:52 Новому фигуранту "московского дела" Суровцеву предъявили обвинение


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
12:55 "Разговор проходил в атмосфере враждебности и высокомерия госчиновника": Сокуров побеседовал с Гуцаном о Шиесе

12:54 Медведев заверил в отсутствии опасности блокировки YouTube в России

12:25 Суд отказался восстановить на службе полицейского, ударившего Голунова при задержании

12:20 В Москве началась большая пресс-конференция Медведева: премьер отчитался о "стабильности"

11:57 Протестовавшие против ввоза "урановых хвостов" уральские пенсионеры получили на руки протоколы

11:47 Суды Петербурга снова прервали работу из-за угроз анонимных лжеминеров

11:29 СМИ: Судьи предложили наказывать СМИ за необоснованную критику

11:21 Роскомнадзор составил на "Мемориал" еще два протокола по закону об НКО-иноагентах

11:14 Муниципал: Депутаты МО «Гражданка» попросят КСП проверить закупки прошлого совета

10:50 Муниципал: Главой местной администрации МО "Гражданка" избрали Ирину Ласкателеву

10:23 "Говорят, я с Навальным, поэтому интересен": В Москве задержан экс-фигурант "московского дела" Конон

9:53 Эксперты: России необходимо 100 лет, чтобы догнать развитые страны

9:25 "Кто-то очень любит кататься на лыжах": Депутаты Госдумы решили продлить себе новогодние выходные

4 декабря, 20:59 К Гостиному двору пикетчики вышли поддержать либертарианцев

4 декабря, 20:16 Кирилл Рогов: Навальный пытается механистически скрестить две разных протестных повестки

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru