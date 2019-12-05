"Говорят, я с Навальным, поэтому интересен": В Москве задержан экс-фигурант "московского дела" Конон

Столичные правоохранители задержали бывшего фигуранта "московского дела" Даниила Конона, уведомил "МБХ медиа" его адвокат Григорий Червонный.

"Он направлялся в Тверской ОВД для составления протокола. Возле метро его остановила полиция, затолкала в машину и увезла. Видимо, решили, что он не явится. Это полная глупость. Сейчас я тоже еду туда", - поделился Червонный.

Некоторое время назад Конона вызывали в ОП для составления протокола по ч. 3 ст. 20.2 КоАП (Нарушение правил проведения акции, повлекшее создание помех движению пешеходов).

На данный момент Конон в полиции. Журналистам удалось связаться с ним и прояснить некоторые детали его задержания.

"Пока со мной только обычный наряд, говорят, что я с Навальным, поэтому интересен определённым людям. И говорить буду с ними. Скорее всего, запугивают меня. Вчера сотрудник ЦПЭ посоветовал мне на год залечь на дно и нигде не светиться, но это не более чем попытка напугать, на мой взгляд", - рассказал Конон.

Напомним, 4 сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование четверых фигурантов дела о "массовых беспорядках" в столице 27 июля. В их числе был и Конон.