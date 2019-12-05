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10:50

Главой местной администрации МО "Гражданка" избрали Ирину Ласкателеву

фото ЗакС политика Главой местной администрации МО "Гражданка" избрали Ирину Ласкателеву

Накануне, 4 декабря, в МО «Гражданка» прошло заседание, на котором собравшиеся выбирали руководителя местной администрации. Всего на должность претендовали 7 кандидатур.

Среди них были Андрей Фаер, занимавший аналогичный пост в муниципалитете в прошлом, и не так давно расставшаяся с креслом главы местной администрации МО «Владимирский округ» Лариса Клименко.

От "Движения демократического обновления" депутата ЗакСа Михаила Амосова шли Антон Басин и Ирина Ласкателева.

По итогам голосования главой местной администрации стала Ласкателева. За неё отдали свои голоса 13 мундепов, в том числе представители "Яблока" и "Единой России".

Амосов поздравил соратников с победой, посетовав лишь на то, что после мунвыборов лишился двух своих помощниц - Ласкателевой и Елены Беляевой, которая является главой "Гражданки".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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