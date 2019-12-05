СМИ: Судьи предложили наказывать СМИ за необоснованную критику

Совет судей предложил ввести ответственность для СМИ за «скандализацию правосудия», «умалянием авторитета» судебной власти и «необоснованную критику», пишут «Ведомости».

Это следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020 – 2030 годы. Авторы проекта предлагают разработать нормативный акт о специальных правилах освещения в СМИ работы судов, внедрить «эффективный механизм защиты от дискредитации судебной власти в СМИ», «пресечения злоупотреблений со стороны отдельных» журналистов. Также предложено ввести ответственность для СМИ за давление на суд и «лоббирование интересов отдельных лиц» путем размещения «на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов».

По мнению авторов концепции, следует ввести ответственность за СМИ за «манипуляцию общественным мнением в отношении судебной власти», умаление ее авторитета, а также за «беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия».

В предыдущей такой концепции 2001 года говорилось, что в ряде случаев судебная система «остается в информационной блокаде, что лишает ее возможности публично отстаивать свои интересы», но это «отчасти является следствием информационной закрытости судов». Тогда ставка делалась на организацию системы информационного обеспечения деятельности судебной власти.