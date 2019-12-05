Протестовавшие против ввоза "урановых хвостов" уральские пенсионеры получили на руки протоколы

Правоохранители закрытого гарнизонного города Новоуральска, расположенного в Свердловской области, возбудили административные дела в отношении трех местных пенсионеров Николая Лобанова, Геннадия Ломакова и Виктора Казакова, вышедших в пикеты против ввоза "урановых хвостов" из Германии.

Дело в том, что именно расположенный на территории города Уральский электрохимический комбинат будет заниматься переработкой опасного груза.

"Правоохранительные органы утверждают, что раз участников пикета было трое, то пикет был групповым. А значит - должен был согласовываться с муниципальными властями и министерством общественной безопасности Свердловской области. Но пленум Верховного суда говорит о том, что привлечение людей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП возможно только тогда, когда участники публичных мероприятий нарушают запреты, установленные законом о публичных мероприятиях. Ни одного такого запрета мои подзащитные не нарушили", - рассказал "Новой газете" адвокат пенсионеров Алексей Бушмаков.

В случае, если суд не встанет на сторону жителей Урала, им грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Напомним, 12 тысяч тонн "урановых хвостов" планируют доставить в Россию из немецкого города Гронау за три года, первый корабль уже прибыл в Петербург.

Гексафторид урана с 2005 года официально признан радиоактивными отходами. Европейские страны в 2000-х годах, тем не менее, отправляли его на захоронение в Россию. Экс-глава "Росатома" Сергей Кириенко в 2009 году объявил, что Россия отказалась от ввоза "урановых хвостов" из Европы и намерена только выполнить свои обязательства по ранее заключенным контрактам, а срок их действия продлеваться не будет.