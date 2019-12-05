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11:57

Протестовавшие против ввоза "урановых хвостов" уральские пенсионеры получили на руки протоколы

фото ЗакС политика Протестовавшие против ввоза "урановых хвостов" уральские пенсионеры получили на руки протоколы

Правоохранители закрытого гарнизонного города Новоуральска, расположенного в Свердловской области, возбудили административные дела в отношении трех местных пенсионеров Николая Лобанова, Геннадия Ломакова и Виктора Казакова, вышедших в пикеты против ввоза "урановых хвостов" из Германии.

Дело в том, что именно расположенный на территории города Уральский электрохимический комбинат будет заниматься переработкой опасного груза.

"Правоохранительные органы утверждают, что раз участников пикета было трое, то пикет был групповым. А значит - должен был согласовываться с муниципальными властями и министерством общественной безопасности Свердловской области. Но пленум Верховного суда говорит о том, что привлечение людей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП возможно только тогда, когда участники публичных мероприятий нарушают запреты, установленные законом о публичных мероприятиях. Ни одного такого запрета мои подзащитные не нарушили", - рассказал "Новой газете" адвокат пенсионеров Алексей Бушмаков.

В случае, если суд не встанет на сторону жителей Урала, им грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Напомним, 12 тысяч тонн "урановых хвостов" планируют доставить в Россию из немецкого города Гронау за три года, первый корабль уже прибыл в Петербург.

Гексафторид урана с 2005 года официально признан радиоактивными отходами. Европейские страны в 2000-х годах, тем не менее, отправляли его на захоронение в Россию. Экс-глава "Росатома" Сергей Кириенко в 2009 году объявил, что Россия отказалась от ввоза "урановых хвостов" из Европы и намерена только выполнить свои обязательства по ранее заключенным контрактам, а срок их действия продлеваться не будет.

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