Суд отказался восстановить на службе полицейского, ударившего Голунова при задержании

Мосгорсуд отказался восстановить на службе бывшего сотрудника УВД по Западному округу Москвы Максима Уметбаева, уволенного после дела в отношении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Интерфакс».

В своем иске к полиции Уметбаев требовал признать незаконным приказ о его увольнении со службы. Он был уволен в числе других полицейских, которые участвовали в задержании Голунова в июне. Голунов указывал, что Уметбаев ударил его при задержании.

Голунова задерживали по подозрению в сбыте наркотиков. Оперативники извлекли из его рюкзака пакетики с порошкообразным веществом. Обвинения с журналиста сняли спустя несколько дней на фоне возмущения общественности. Следствие признало, что наркотики ему подкинули, дело в отношении журналиста было закрыто. После этого были уволены начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин, задерживавшие Голунова полицейские.

Щирову суд ранее также отказал в восстановлении на службе. Получил отказ и Роман Феофанов, один из задерживавших Голунова полицейских. В исках оперативники указывали, что свое увольнение считают незаконным.

Спустя полгода после дела виновные в попытке подбросить наркотики до сих пор не наказаны. Басманный суд Москвы отклонил жалобу Голунова на бездействие СК при расследовании в отношении задержавших его летом полицейских. Выяснилось, что все материалы проверки правоохранителей по этому делу засекречены. Один из задерживавших Голунова полицейских после увольнения устроился на работу в сеть магазинов «Красное и белое» главой охраны.