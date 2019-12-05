"Разговор проходил в атмосфере враждебности и высокомерия госчиновника": Сокуров побеседовал с Гуцаном о Шиесе

Член Совета по правам человека, режиссер Александр Сокуров на просторах своего Facebook поведал о том, как прошла его встреча с полномочным представителем президента по СЗФО Александром Гуцаном. Деятель культуры собирался побеседовать с чиновником о проблемах жителей Архангельской области, где уже более года не утихает протест местных жителей, восставших против строительства свалки в Шиесе.

Диалог, по словам Сокурова, не заладился сразу, Гуцан по-бюрократически ополчился на собеседника, так и не ответив в итоге ни на один его вопрос.

"Разговор проходил в атмосфере враждебности и высокомерия со стороны государственного чиновника. Встреча просто потрясла меня своей бесполезностью. Обсудить тревогу архангелогородцев, их открытый долговременный уже протест не получилось. С очевидным раздражением представитель президента недоумевал - с какой стати какой-то режиссер вообще влезает в эту проблему", - посетовал Сокуров.

У режиссера сложилось впечатление, что Гуцану, как и любому другому российскому чиновнику, хочется лишь одного - полностью уйти от контакта с народом, открестившись от его проблем.

"Все мои призывы искать способы и форму диалога с людьми, постараться понять их позицию отвергались в абсолютно бюрократическом стиле. Я с таким упорным нежеланием понимать людей прежде сталкивался лишь тогда, когда приходилось обсуждать полицейские проблемы", - резюмировал Сокуров.

Поморцы протестуют против возведения потенциального мусорного полигона уже больше года. Несмотря на массовое недовольство обитателей Коми и Архангельской области, строительство "экотехнопарка" и завоз топлива на его территорию продолжаются: некоторое время назад бензовозы стал сопровождать ОМОН. На месте будущей стройки разбит постоянно действующий лагерь экоактивистов. Систематически протестующие сталкиваются с агрессией силовиков. Пострадавшими в потасовках оказываются активисты, но несмотря на это, на них же потом составляются протоколы.

Напомним также, Гуцан – бывший сокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева, занимал пост заместителя генпрокурора России с 2007 года. До октября 2018-го полпредом президента в СЗФО был Александр Беглов, который в этом году стал губернатором Петербурга.

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