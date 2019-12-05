Медведев о летних протестах в Москве: В обществе есть запрос на справедливость

Президент Дмитрий Медведев в ходе интервью 20 телеканалам прокомментировал всплеск протестных настроений летом 2019 года в Москве, сказав, что в обществе есть запрос на справедливость.

Задавая вопрос, телеведущая упомянула о делах в отношении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и актера Павла Устинова. Первое дело, о попытке сбыта наркотиков, после возмущения общественности было закрыто, Устинову реальный срок по обвинению в применении насилия к росгвардейцу заменили на год условно. Медведев сказал, что «вряд ли есть смысл анализировать юридическую составляющую» этих дел, и отметил, что следил за развитием событий, и в них нужно конкретно разбираться.

В российском обществе есть мощный запрос на справедливость, что вылилось в различные акции, считает Медведев. Это «само по себе совершенно нормально», но нужно понимать, что «ни в социальных сетях, ни на площадях такие вопросы решить невозможно», отметил премьер.

Медведев подчеркнул, что заявлять о своем мнении – это нормально, но делать это нужно в порядке, предусмотренном законодательство. «Нравится или не нравится, но надо его соблюдеть, иначе мы можем докатиться до опасной ситуации. То, что во Франции «желтые жителы», у нас может превратиться в бунт, бессмысленный и беспощадный», - заявил премьер.

Любая разрешенная активность допустима и даже необходима, считает Медведев. По его словам, государство «должно эти настроения улавливать».