Кропачев останется ректором СПбГУ еще на пять лет

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий ректора СПбГУ Николая Кропачева еще на пять лет, докумен опубликован на портале правовой информации.

Останется еще на пять лет на своем посту и ректор МГУ Виктор Садовничий. Ему уже исполнилось 80 лет.

Ранее Госдума приняла поправки к закону о снятии возрастных ограничений для ректоров СПбГУ и МГУ. Предельный возраст пребывания в этой должности по Трудовому кодексу – 65 лет, по представлению ученого совета – до 70-ти. Президент имеет право дважды продлевать срок нахождения ректора во главе вуза, по 5 лет - то есть, до 80-летия главы вуза. Поправка убирает из закона о МГУ и СПбГУ слово «дважды», что позволит бесконечно оставлять ректоров двух государственных вузов на своих местах.

В последнее время руководство СПбГУ и Кропачева критикуют из-за проблем, связанных с вузом. Многие раскритиковали проект по переезду университета в Пушкинский район. После убийства аспирантки вуза историком СПбГУ Олегом Соколовым появилась петиция за отставку Кропачева которую подписали уже свыше 92 тысяч человек.